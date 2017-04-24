Beşiktaş Metro İnşaatındaki Arkeolojik Kalıntılar Bir Günde Ortadan Kaldırıldı

Yapımı devam eden Kabataş-Beşiktaş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının Beşiktaş istasyonu etabında devam eden kazılar sırasında, geçtiğimiz aylarda arkeolojik bir yapıya rastlanıldı.



İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nin denetiminde süren kazılarda 19. ve 20. yüzyıllara ait olduğu tahmin edilen tarihi duvarlar ve yer döşemeleri gibi kalıntıların etrafı bir süre çevirilerek koruma altına alındı ve inceleme başlatıldı.



Oldukça tahrip edildiği belirtilen ve belgelendiği açıklanan kalıntılar için sağlam bir yapının tespit edilemediği belirtildi.



Bu günlerde ise yine aynı ekşi sözlük kullanıcısının çektiği fotoğraflarla tarihi kalıntıların kaldırıldığı görüntülendi.



Olayın hızla yayılmasının ardından resmi bir açıklama gelmeyince, kullanıcılar Twitter üzerinden İBB Beyaz Masa destek hattını soru yağmuruna tuttu. Ardından Beyaz Masa'dan ise şöyle bir açıklama yapıldı:



Alınan cevaba bakıldığında, söz konusu tarihi kalıntıların belgelenerek kaldırılmış olabileceği ihtimali güçlenmiş durumda.