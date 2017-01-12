Beşiktaş, Mehmet Ekici ile Masada

FutbolArena Özel - Trabzonsporlu yıldız futbolcu Mehmet Ekici transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor.



Fenerbahçe'ye gideceği fakat Beşiktaş'ın da devrede olduğu Mehmet Ekici transferinde siyah beyazlıların transferden sorumlu yöneticisi Umut Güner yıldız futbolcuyla masaya oturdu.



Beşiktaş Mehmet Ekici ile transfer masasında



Olcay Şahan'ı Trabzonspor'a gönderen Beşiktaş, Fenerbahçe ile ön anlaşma imzaladığı iddia edilen Mehmet Ekici ile masaya oturuyor. Siyah beyazlıların transferden sorumlu yöneticisi Umut Güner yıldız futbolcuyu ikna etmeye hazırlanıyor. Ayrıca Beşiktaş yönetiminin bonservis konusunu ise ilk planda Olcay'ın Trabzonspor'a gitmesi konusunda halletmeye çalışacağı gelen haberler arasında.



Bu akşam saatlerinde Mehmet Ekici'nin transferinde özellikle Beşiktaş cephesinde somut gelişmelerin yaşanması bekleniyor.



Beşiktaş'ın Mehmet Ekici transferi için Trabzonspor'a teklifi



Ara transfer döneminde Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Mehmet Ekici savaşı sürüyor. Aatif'in Trabzonspor'a gitmeyi kabul etmemesinin ardından Faslı futbolcuyu Antalya'ya kampa çağıran ve Mehmet Ekici için bordo mavili kulübe bonservis teklif edecek olan Fenerbahçe'ye karşılık Beşiktaş'ın yeni teklifi ortaya çıktı.



Siyah beyazlılar, Mehmet Ekici transferini bonservis ödemeden çözmenin formülünü ararken, Trabzonspor'a yapılan son teklif Ekici'ye karşılık Olcay'ı verip, bunun yanı sıra sezon sonuna kadar yıldız futbolcunun Trabzonspor'da oynamasına izin verilmesi yönünde. Bordo mavili kulüpten bu teklife henüz bir cevap gelmedi.