Beşiktaş, Medipol Başakşehir Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.



Siyah-beyazlılar, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yaptığı antrenmanda kondisyon ve taktik çalışma gerçekleştirdi. Antrenman takım halinde yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Denge ve kuvvet programının yer aldığı çalışmalar, pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman yarı sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışmaları ile sona erdi.



Beşiktaş, hazırlıklarını yarın saat 18.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek. - İSTANBUL