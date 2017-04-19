Beşiktaş, Lyon Maçının Hazırlıklarını Tamamladı

Beşiktaş, Lyon maçının hazırlıklarını tamamladı(Tür: Spor)

Beşiktaş, Lyon maçının hazırlıklarını tamamladı

(Tür: Spor)

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