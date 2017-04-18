Beşiktaş - Lyon Maçının Hakemi Belli Oldu!
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanşında Beşiktaş ile Lyon arasında oynanacak maçın hakemi belli oldu.
Beşiktaş'ın Lyon ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş mücadelesinin hakemi belli oldu.
Beşiktaş-Lyon maçını Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Milorad Mazic yönetecek.
İlk karşılaşma Lyon'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlanmıştı.
Rövanş karşılaşması 20 Nisan Perşembe günü oynanacak.
Yarı finale yükselen ekibin belli olacağı mücadele saat 22.05'te başlayacak.
Kaynak: Sporvadisi.com
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