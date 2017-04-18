Beşiktaş - Lyon Maçının Hakemi Belli Oldu!

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanşında Beşiktaş ile Lyon arasında oynanacak maçın hakemi belli oldu.

Beşiktaş - Lyon Maçının Hakemi Belli Oldu!

Beşiktaş'ın Lyon ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş mücadelesinin hakemi belli oldu.

Beşiktaş-Lyon maçını Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Milorad Mazic yönetecek.

İlk karşılaşma Lyon'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlanmıştı.

Rövanş karşılaşması 20 Nisan Perşembe günü oynanacak.

Yarı finale yükselen ekibin belli olacağı mücadele saat 22.05'te başlayacak.


<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Futbol Federasyonu, Sırbistan Karadağ, Milorad Mazic, Sırbıstan, Sırbistan, Besiktaş, Beşiktaş, 20 Nisan, Avrupa, Lyon
sponsored ads