Beşiktaş-Lyon Maçının Bilet Fiyatları Açıklandı! En Düşük Bilet 140 Lira

Beşiktaş - Lyon maçının bilet fiyatları açıklandı! Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanşında 20 Nisan Perşembe günü saat 22.05'de Vodafone Arena'da Fransa temsilcisi O. Lyon ile karşı karşıya gelecek. Lyon karşılaşmasına bilet satın almak isteyen Beşiktaş taraftarları, biletlerini Vodafone Arena bilet satış gişesi ve www.passo.com.tr internet portalından, N'Kolay satış noktaları ve 0850 724 33 44 numaralı çağrı merkezinden alabilirler.

EN DÜŞÜK BİLET 140 LİRA

Passolig kartı olup kartı henüz eline ulaşmayan taraftarlar, O. Lyon karşılaşmasına bilet satın almaları durumunda tek seferlik geçiş kartlarını Vodafone Arena bilet satış gişesinden teslim alabileceklerdir.

Vodafone Arena bilet gişesi haftanın her günü 10.00-19.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Bilet Fiyatları

Kategori 1 : 400TL

Kategori 2 : 375TL

Kategori 3 : 350TL

Kategori 4 : 325TL

Kategori 5 : 300TL

Kategori 6 : 275TL

Kategori 7 : 150TL

Kategori 8 : 140TL

VIP : 800TL

1903 A-E BLOK : 800TL

1903 B - D BLOK : 850TL

1903 C BLOK : 900TL