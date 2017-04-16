Beşiktaş-Lyon Maçının Bilet Fiyatları Açıklandı! En Düşük Bilet 140 Lira
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanşındaki Beşiktaş-Lyon mücadelesinin bilet fiyatları açıklandı. Buna göre en düşük bilet 140 lira iken, en pahalı bilet 900 lira olarak belirlendi.
Beşiktaş - Lyon maçının bilet fiyatları açıklandı! Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanşında 20 Nisan Perşembe günü saat 22.05'de Vodafone Arena'da Fransa temsilcisi O. Lyon ile karşı karşıya gelecek. Lyon karşılaşmasına bilet satın almak isteyen Beşiktaş taraftarları, biletlerini Vodafone Arena bilet satış gişesi ve www.passo.com.tr internet portalından, N'Kolay satış noktaları ve 0850 724 33 44 numaralı çağrı merkezinden alabilirler.
EN DÜŞÜK BİLET 140 LİRA
Passolig kartı olup kartı henüz eline ulaşmayan taraftarlar, O. Lyon karşılaşmasına bilet satın almaları durumunda tek seferlik geçiş kartlarını Vodafone Arena bilet satış gişesinden teslim alabileceklerdir.
Vodafone Arena bilet gişesi haftanın her günü 10.00-19.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
Bilet Fiyatları
Kategori 1 : 400TL
Kategori 2 : 375TL
Kategori 3 : 350TL
Kategori 4 : 325TL
Kategori 5 : 300TL
Kategori 6 : 275TL
Kategori 7 : 150TL
Kategori 8 : 140TL
VIP : 800TL
1903 A-E BLOK : 800TL
1903 B - D BLOK : 850TL
1903 C BLOK : 900TL