Beşiktaş - Lyon Maçında Kızıl Saçlı Taraftar Gündeme Oturdu

Beşiktaş – Lyon maçına oynanan futbol kadar damga vuran bir enstantane vardı. Vodafone Arena tribünlerindeki kızıl saçlı taraftar, TRT rejisi tarafından sık sık ekrana getirildi.

Maç anında büyük heyecan yaşayan taraftar, sıklıkla ekrana gelince sosyal medyada gündem oldu.

Maç izleyenler sosyal medyadan şu mesajları gönderdi: