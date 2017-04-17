Beşiktaş, Lyon maçına hazırlanıyor



Quaresma bireysel antrenör eşliğinde kuvvet çalışmaları yaptı



Adriano ve Rhodolfo idmanı yarıda bıraktı



UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanşında Lyon ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bu akşam yaptığı idman ile hazırlıklarını sürdürdü.



Başkan Fikret Orman ve 2. başkan Ahmet Nur Çebi'nin de izlediği idman Şenol Güneş yönetiminde 1.5 saat sürdü.



Oynayıp oynamayacağı merakla beklenen Quaresma takım idmanına yine katılmadı. Bireysel antrenör eşliğinde kuvvet çalışmaları gerçekleştiren Portekizli yıldız, minik bir taraftar ile paslaşma da yaptı. Quaresma'nın yarın yapılacak idmanda denenmesi bekleniyor.



Takım toplantısı ve ısınma oyunları ile başlayan idman top kapma ve minik kale maç ile devam etti. İdman ikinci bölümde yapılan taktik çift kale maç ile sona erdi.



Öte yandan antrenman devam ederken sol arka adalesinde ağrı hisseden Adriano ve yine ağrı hisseden Rhodolfo idmanı yarıda bıraktı. Adriano'nun tedbir amaçlı yarıda bıraktığı ve kontrollerinin yarın yapılacağı öğrenildi.