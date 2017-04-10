Beşiktaş, Lyon maçına hazırlanıyor



Quaresma antrenmana katılmadı



UEFA Avrupa Ligi Çeyrek finalinde Lyon ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, akşam yaptığı idman ile hazırlıklarını sürdürdü.



Tedavisi devam eden Ricardo Quaresma antrenmana katılmadı.



Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan idman 1.5 saate yakın sürdü. Takım toplantısı ile başlayan idman, kondisyon hareketleri ve 5'e 2 ile devam etti.



Antrenmanın ikinci bölümünde oyuncuların büyük bölümü çift kale maç yaparken, Talisca, Aboubakar ve Cenk Tosun frikik çalışması gerçekleştirdi. Talisca'nın yine yüksek isabetli frikikleri antrenmana damga vurdu.



Beşiktaş hazırlıklarına yarın saat 1700'de yapacağı idman ile devam edecek.