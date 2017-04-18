Beşiktaş, Lyon Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final 2. maçında Lyon ile perşembe günü oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.



Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman takım halinde yapılan ısınma koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda kontrol pas ve duran top uygulamaları yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı çalışmalar, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.



Siyah-beyazlılar, hazırlıklarını yarın saat 21.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayıp kampa girecek. - İSTANBUL