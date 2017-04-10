Beşiktaş, Lyon Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final ilk maçında O. Lyon ile deplasmanda perşembe günü oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.



Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde yapılan ısınma ve stretching çalışması ile başladı. Pas çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman değişmeli olarak yapılan minik kale maç, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi. Antrenmana tedavisine devam edilen Ricardo Quaresma katılmadı. - İSTANBUL