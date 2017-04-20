Beşiktaş, Lyon Karşısında Nasıl Tur Atlar?

Beşiktaş Uefa Avrupa Ligi'nde çeyrek final ikinci maçında bu akşam Fransız temsilcisi Olimpik Lyon ile karşılaşacak.

Beşiktaş, 1-0 ve iki farklı galibiyetlerde tur atlayacak. Deplasmandaki maçtan 2-1 mağlup ayrılan Beşiktaş, rövanşta rakibini 1-0 yenerse yarı finale adını yazdıracak. Siyah-beyazlı takım, iki farklı galibiyetlerde de tur atlayan ekip olacak.

MAÇ 2-1 BİTERSE UZAYACAK

Karşılaşmanın normal süresi 2-1 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle bitmesi halinde, maç uzatmaya gidecek. Uzatmada skorda değişiklik olmazsa yarı finale yükselecek takımı, penaltı atışları belirleyecek.

GOLLÜ TEK FARKLI GALİBİYET LYON'A YARIYACAK

Beşiktaş'ın gollü tek farklı galibiyetlerinde Olympique Lyon, yarı finale yükselme hakkı elde edecek. Beraberlik veya Olympique Lyon'un galibiyeti halinde Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne veda edecek.