Beşiktaş, Lyon ile 3. Randevuda

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi rövanş maçında karşılaşacağı Fransız ekibi Lyon ile 3. kez mücadele edecek. Daha önceki maçlardan 1 kez Lyon galip ayrılırken, 1 mücadele de berabere bitti.



Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş maçında yarın saat 22.05'te Vodafone Arena'da Fransız ekibi Lyon ile karşı karşıya gelecek. İki takım bugüne kadar 2 kez birbirlerine karşı mücadele etti. Bu karşılaşmalardan biri hazırlık maçı niteliğinde oynanırken, diğeri de UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasıydı. 2009 yılında oynanan hazırlık maçında siyah-beyazlılar, Nobre ve Kallstörm'ün karşılıklı golleri ile 1-1 berabere kaldı. Kartal, en son UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final ilk maçında deplasmanda Lyon'a 2-1 mağlup oldu.



Beşiktaş, bu maçla birlikte, Lyon'u hem mağlup etmek hem de turu geçmek istiyor. Siyah-beyazlılar, Vodafone Arena'da Fransızları mağlup etmesi durumunda ilk kez Avrupa'da yarı final sevinci yaşayacak. - İSTANBUL