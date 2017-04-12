Beşiktaş Lyon'da Vodafone Arena'yı Hissedecek

Beşiktaş, Olimpique Lyon ile deplasmanda oynayacağı maçta siyah-beyazlı 30 bin taraftarın da desteğini arkasında alarak, Fransa'da Vodafone Arena atmosferi oluşturacak. UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final ilk maçında Beşiktaş, yarın TSİ 22.05'te Olimpique Lyon deplasmanına konuk olacak. Lyon Stadında oynanacak mücadelede İspanyol hakem Mateu Lahoz düdük çalacak.



VODAFONE ARENA HAVASI



Siyah-beyazlı takımın Fransız ekibiyle eşleştiği andan itibaren satışa çıkan Lyon Stadı'nın biletlerine Beşiktaş taraftarları akın etti. İlk etapta alınan 25 bin siyah-beyazlı taraftarların biletlerine Lyon cephesi "Dur" dedi. Satışın durdurulmasının ardından Beşiktaş taraftarının 25 bin bilet aldığı açıklandı. Yarın oynanacak Olimpique Lyon - Beşiktaş maçında Lyon Stadı'nda yaklaşık 30 bin siyah-beyazlı taraftarın olması bekleniyor. Lyon Stadı 59 bin 186 koltuk kapasitesine sahip. Kritik çeyrek final maçında Fransa'da Vodafone Arena'nın eksikliğinin hissedilmeyeceği ön görülüyor.



STADI DOLDURAMIYOR



Öte yandan Lyon Stadı, bu sezon Şampiyonlar Ligi maçları ve Paris Saint Germain ile ligde oynanan karşılaşma dışında neredeyse hiçbir maçta dolmadı. Olimpique Lyon'un evinde bu sezon en çok seyircili oynanan maçı ligin 14. haftasında Paris Saint Germain'i konuk ettiği ve 55 bin 107 seyircinin geldiği mücadele oldu.



(Doğan Gündoğdu/İHA)