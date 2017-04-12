Beşiktaş, Lyon'a Quaresma'sız Gitti
BEŞİKTAŞ, UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final ilk maçında O. Lyon ile deplasmanda yarın akşam oynayacağı maç için bu sabah özel uçakla Fransa'nın Lyon şehrine gitti.
BEŞİKTAŞ, UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final ilk maçında O. Lyon ile deplasmanda yarın akşam oynayacağı maç için bu sabah özel uçakla Fransa'nın Lyon şehrine gitti.
İkinci Başkan Ahmet Nur Çebi, Genel Sekreter Ahmet Ürkmezgil ve İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Candaş Tolga Işık, kafilede yer aldı. Teknik direktör Şenol Güneş, maç kadrosuna 20 futbolcumuzu dahil ederken sakat olan Quaresma İstanbul'da kaldı.
Beşiktaş, son çalışmasını bu akşam maçın oynanacağı statta TSİ 21.00'de yapacak ve daha sonra kampa girecek. Antrenman öncesi teknik direktör Şenol Güneş TSİ 20.30'da basın toplantısı düzenleyecek.
- İstanbul
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