Beşiktaş'la İsmi Geçen Forvet Budkivsky Ortada Kaldı

FutbolArena Dış Haberler - Beşiktaş'ın ara transfer döneminde forvet adaylarından biri olan Ukraynalı Pylyp Budkivsky, Anzhi'de kiralık olarak geçirdiği sezonun ilk yarısının ardından devre arasında kulübün içinde bulunduğu ekonomik krizden ötürü Shakhtar Donetsk'e dönmüştü.



Beşiktaş'ın transfer listesindeki Pylyp Budkivsky'da son dakika haberleri



Beşiktaş'ın ara transfer döneminde forvet adayları arasında gösterilen Pylyp Budkivsky, devre arasında yeniden kulübü Shakhtar Donetsk tarafından çağrılırken, teknik direktör Paulo Fonseca tarafından antrenmanlardaki performansı beğenilmeyince kamp kadrosuna alınmadı.



Anzhi'de kiralık sözleşmesini fesheden ve yeniden Shakhtar Donetsk'e dönmesine rağmen Ukrayna ekibinin Portekiz kampı kadrosuna dahil etmeyen Pylyp Budkivsky resmen ortada kaldı. Ukraynalı futbolcu yaptığı açıklamada, "Kariyerime nerede devam edeceğimi bilmiyorum. Menajerim konuyla ilgileniyor. 5-6 gün içinde belli olacağını düşünüyorum." dedi.



"HOCA HİÇBİR AÇIKLAMA YAPMADI."



Shakhtar Donetsk'in Portekiz kampına dahil edilmemesi hakkında da konuşan Pylyp Budkivsky, "Fonseca bana hiçbir açıklamada bulunmadı. Sadece takımın Portekiz kampı kadrosunda olmadığımı söyledi. Hepsi bu." diye konuştu.



Sezonun ilk yarısında Rusya Premier Lig takımlarından Anzhi'de kiralık olarak forma giydikten sonra kulübün ekonomik krize girmesinin ardından Shakhtar Donetsk'e geri dönen Pylyp Budkivsky, Ukrayna ekibinin kamp kadrosuna kalınmayınca şu anda ortada kaldı.