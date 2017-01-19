Beşiktaş, Kupada Fenerbahçe'nin Rakibi Oldu

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 5. hafta maçında Darıca Gençlerbirliği'ni 3-0 yenen Beşiktaş, son 16 turunda Fenerbahçe'nin rakibi oldu.



Grup mücadelesinin bitimine bir maç kala liderliğini garantileyerek tur atlayan siyah-beyazlı takım, C Grubu'nda Gençlerbirliği'nin ardından ikinciliği garantileyen Fenerbahçe ile eşleşti.



Tek maç sistemiyle oynanacak son 16 turunda iki takım, 4 veya 5 Şubat'ta Vodafone Arena'da karşılaşacak.



Quaresma, istekli oyunuyla dikkati çekti



Spor Toto Süper Lig'de Osmanlıspor maçında yaptığı hareketle gündeme gelen Ricardo Quaresma, istekli oyunuyla dikkati çekti.



Takım arkadaşlarına sık sık pozisyon hazırlamaya çalışan tecrübeli futbolcu, 33. dakikada takımının ikinci golünü attı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3 gole imza atan ancak Süper Lig'de henüz fileleri havalandıramayan Quaresma, Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezon ilk gol sevincini yaşadı. İlk 45 dakikada görev alan Portekizli oyuncu, ikinci yarıda yerini Muhammed Enes Durmuş'a bıraktı.



Beck, ilk golünü attı



Maçın 19. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren Andreas Beck, Beşiktaş kariyerinde ilk gol sevincini yaşadı.



Geçen sezon başında transfer edilen Alman futbolcu, Spor Toto Süper Lig, Avrupa ve Türkiye kupaları maçları dahil olmak üzere siyah-beyazlı takımdaki ilk resmi golünü kaydetti.



Karşılaşmanın 70. dakikasında farkı 3'e çıkaran Aras Özbiliz de ilk gol sevincini Darıca Gençlerbirliği maçında yaşadı.



Karşılaşmanın 26. dakikasında Ömer Şişmanoğlu ile çarpışan Darıca Gençlerbirliği kalecisi Gökhan Köstereli sakatlanınca, 29. dakikada yerini Deniz Çınar'a bıraktı.