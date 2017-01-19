Beşiktaş Kupada Fenerbahçe ile Eşleşti

FutbolArena - Ziraat Türkiye Kupası grup etabı 5. maçında Darıca Gençlerbirliği'ni ağırlayan Beşiktaş sahadan 3-0 galibiyetle ayrıldı.



Türkiye Kupası D grubunda puan durumu ve fikstür



Siyah beyazlılar bu sonuça grubunu lider tamamlamayı garantiledi. Beşiktaş'ın Türkiye Kupası son 16 turundaki rakibi C grubunu 2. sırada bitiren Fenerbahçe oldu.



Türkiye Kupası D grubundan çıkacak olan son takım gelecek haftaki Darıca Gençlerbirliği - Boluspor ve Kayserispor - Beşiktaş maçlarının ardından belli olacak. Darıca Gençlerbirliği, Beşiktaş mağlubiyetiyle Türkiye Kupası'na veda etti. Kayserispor 7 puanla 2. sırada yer alırken, Boluspor ise 5 puanla 3. sıranın sahibi oldu.



Beşiktaş - Fenerbahçe Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta?



Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş ile Fenerbahçe eşleşti. Gruplarından çıkmayı başaran iki büyük kulüp kupada kozlarını paylaşacaklar. Kupayı en son Tayfur Havutçu döneminde Kayseri'de oynanan maçta Başakşehir'i yenerek kazanan Beşiktaş, yine son olarak Aykut Kocaman döneminde Trabzonspor'u mağlup ederek bu kupayı müzesine götüren Fenerbahçe ile karşılaşacak. Beşiktaş - Fenerbahçe 2017 Ziraat Türkiye Kupası maçı kupa statüsü gereği tek maç üzerinden oynanacak. Karşılaşma 5 Şubat 2017'de Vodafone Arena stadında oynanacak.



Beşiktaş - Darıca Gençlerbirliği Türkiye Kupası maçı kaç kaç bitti?



18' Darıca Gençlerbirliği atağında Kerem, ceza sahasına ortasını yaptı, ceza sahası içinde Özer'in kafa vuruşu üstten auta gitti



20' Beşiktaş, Andreas Beck'in golüyle 1-0 öne geçti.



33' Quaresma'nın golüyle Beşiktaş skoru 2-0 yaptı. İlk yarı 2-0 bitti.



59' Beşiktaş atağında Muhammed Enes ceza sahasına ortasını yaptı, kaleci topu uzaklaştırdı.



70' Aras Özbiliz'in golüyle Beşiktaş skoru 3-0 yaptı.



90' Karşılaşma Beşiktaş'ın 3-0 galibiyetiyle sona erdi.



Andreas Beck Beşiktaş'taki ilk golünü attı



Ziraat Türkiye Kupası grup etabı 5. maçında Darıca Gençlerbirliği'ni ağırlayan Beşiktaş'ta Andreas Beck sevinci yaşandı.



Mücadelenin 19. dakikasında Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren golü atan savunma oyuncusu Andreas Beck, siyah beyazlı formayla ilk kez ağları sarstı.



Alman oyuncu resmi maçlardaki son golünü Hoffenheim formasıyla 1 Şubat 2014 tarihinde kaydetmişti. Bundesliga'da Hoffenheim'ın 3-0 galip geldiği Hamburg maçında gol sevinci yaşayan Beck, 3 yıllık hasretine son vermiş oldu.



2015-16 sezonu başında Beşiktaş kadrosuna katılan Andreas Beck, ilk yurtdışı deneyiminde şampiyonluk yaşamayı başarmıştı. 29 yaşındaki oyuncu bu sezon siyah beyazlı formayla çıktığı 21 maçta 1 gol ve 4 asist üretti.