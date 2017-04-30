Beşiktaş Kulübü Olağan Divan Kurulu Toplantısı

- Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu divanın yeni başkanı Tevfik Yamantürk'ün konuşması Kulübün mali tablosuyla ilgili bilgi veren denetleme kurulu başkanı Feyyaz Tuncel'in İSTANBUL - Beşiktaş Kulübü Divan Kurulunun, 2017 yılındaki ilk olağan toplantısı.

Beşiktaş Kulübü Olağan Divan Kurulu Toplantısı

- Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu divanın yeni başkanı Tevfik Yamantürk'ün konuşması
Kulübün mali tablosuyla ilgili bilgi veren denetleme kurulu başkanı Feyyaz Tuncel'in İSTANBUL - Beşiktaş Kulübü Divan Kurulunun, 2017 yılındaki ilk olağan toplantısı.

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