Beşiktaş Kulübü'nden Açıklama!

"UEFA'nın kararı kulübümüz tarafından haklı görülebilir ve kabul edilebilir değildir"



Beşiktaş Kulübü, UEFA'nın aldığı kararla ilgili, "Kulübümüz tarafından haklı görülebilir ve kabul edilebilir değildir!" açıklamasını yaptı.



Kulübün internet sitesinden yapılan açıklama şöyle;



"UEFA'nın Lyon'da oynanan maç ile ilgili almış olduğu karar kulübümüz tarafından haklı görülebilir ve kabul edilebilir değildir.



UEFA'ya gerekli itirazlarımızı yaparak süreci takip edeceğiz.



Bu noktada taraftarlarımıza ve camiamıza önemli görevler düşmektedir. Sükunetimizi korumalı, Beşiktaşımızı zor durumda bırakacak centilmenlik dışı tüm hal ve hareketlerden uzak durmaya özen göstermeliyiz.



Haksız alınan bu karara karşı hukuk zemininde kulübümüzün yapacağı mücadele kadar, taraftarlarımızın stadımızda sergileyeceği duruş da önemlidir.



Maçlarımızda taşkınlığa, provokasyona izin vermeden, rakibe karşı saygımızı sergileyerek Beşiktaş'ı uluslararası arenada zor durumda bırakabilecek her türlü olumsuz davranıştan sakınmalıyız.



Lyon ile oynayacağımız UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş karşılaşmasını bir şölene çevirerek, futbolun tüm güzelliklerini yansıtarak kulübümüzü en iyi şekilde temsil etmek her Beşiktaşlı'nın görevidir."



İSTANBUL / DHA