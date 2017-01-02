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Beşiktaş Kulübü, Hollandalı Futbolcu Ryan Babel ile 2.5 Yıllık Anlaşma Sağladığını Kap'a Bildirdi

Beşiktaş Kulübü, Hollandalı Futbolcu Ryan Babel ile 2.5 Yıllık Anlaşma Sağladığını Kap'a Bildirdi

İSTANBUL / DHA.

Beşiktaş Kulübü, Hollandalı Futbolcu Ryan Babel ile 2.5 Yıllık Anlaşma Sağladığını Kap'a Bildirdi

İSTANBUL / DHA

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