SON DAKİKA
ANA SAYFA
MANŞETLER
SPOR
EKONOMİ
FİNANS
MAGAZİN
DÜNYA
GÜNCEL
GAZETELER
YEREL HABERLER
FOTOGALERİ
VİDEO
HAVA DURUMU
DÖVİZ KURLARI
SEÇİM
NAMAZ VAKİTLERİ
BURÇLAR
TRENDLER
TÜMÜ
Beşiktaş Kulübü, Hollandalı Futbolcu Ryan Babel ile 2.5 Yıllık Anlaşma Sağladığını Kap'a Bildirdi
Beşiktaş Kulübü, Hollandalı Futbolcu Ryan Babel ile 2.5 Yıllık Anlaşma Sağladığını Kap'a Bildirdi
2 Ocak 2017 Pazartesi 15:42
İSTANBUL / DHA.
İSTANBUL
/
DHA
<< Önceki Haber
|
Sonraki Haber >>
Haberler
»
Güncel
»
Haber
[9123202] DHA
Beşiktaş Spor Klubü
,
Beşiktaş Kulübü
,
Ryan Babel
,
Besiktaş
,
Beşiktaş
,
Istanbul
,
İstanbul
,
Futbol
,
Babel
,
Bjk
2
41
26
sponsored ads
Ana yüreği bu acıya dayanamadı! Öptü, yere yığıldı
Aleyna'dan çok konuşulacak "Reina" yorumu
Büyük hüsran! Acun'dan Tarkan'a yılın golü
Reina'nın sahibine çok konuşulan açıklaması soruldu: Açık istihbarat
Sözün bittiği yer! 3 yaşında, annesini sonsuzluğa uğurladı
sponsored ads
Baskında ortaya çıkan manzara mide bulandırdı
İşte Reina'yı kana bulayan teröristin yeni görüntüsü
Yer: Aydın! Kocasını başka erkekle yatakta bastı, hayatını kararttı
İki başkent patlamalarla sarsıldı
sponsored ads
Büşra'nın hayallerini çaldılar, ailesini yaktılar
Katliam öncesi Reina'nın sayfasına esrarengiz 2 mesaj yazıp sır oldu
Aydın sapığı! Hastanede refakatçinin göğsünü emip tecavüze kalkıştı
Saldırıdan yaralı kurtulan ABD'li, Türkiye'den giderken içini döktü
Son çıkışına kimse anlam veremedi: Oynayanlar lanetli
Tecavüzden kurtulmak için son çare yaptığı şaşkına çevirdi
Saldırı sonrası anlaşma bozuldu
Ekici bombası patlıyor! Son adım kaldı
"Babam başka bir kadına gittiyse annem de hatalı"
Şahan, savcıları göreve çağırdı
Teröristin adımlarında dikkat çeken hareket
İzmir'de 5 bin futbolcuyu transfer edince ortalık karıştı
5 milyonluk aşk yuvalarında buluşuyorlar
Kızlarını öldürtüp, 22 yıl kemiklerini sakladılar! İşte istenen ceza
Kardeş ülkede gündem başka! Manşetlerde Hadise var
Teröristin bıraktığı monttan neler çıktı
Yürek yakan feryat: Kenan, gözleri açık gitmedi değil mi
İran kesti! 1 milyar dolarlık borç, bir ülkeyi karanlıkta bıraktı
Müdavimleri görüntülere üzülecek! Çamaşır makinesinde tutuluyor
Reina'yı duydu, eğlenceyi bitirdi, mekanı terk etti
"Kıyamet günü gibiydi" deyip dehşet anlarını anlattı
İşte 39 kişiye mezar olan kulüpten canlı çıkanların atladıkları yer
Kentin simgesi şaka kurbanı oldu! Yeni hali ise manidar
Artık resmen Beşiktaşlı! İşte alacağı ücret
Londra'da okuyan Zehra'dan Türkiye itirafı
Resmi gazetede yayınlandı! İlk uygulama başladı
Tren hızla yaklaşıyor, arkadaşı için karşısına dikiliyor
Küçük çocuğun feci ölümü kamerada
Galatasaray istedi, ilk açıklama geldi: Mesele para değil
Alpay yabancı hocalara patladı
Operasyon bölgesinden göz kamaştıran kareler
Hain saldırıyla ilgili herkesin merak ettiği soruyu dillendirdi
En zor zamanında yine Türkiye'nin yanında yer aldı
Tek hamlede işini bitirdi
Galatasaray gol makinesini buldu! 84 maçta 89 gol
Yılbaşı akşamı hastanelik oldu
"Ülke bu haldeyken yapamam" deyip bıraktı
Hain saldırının ardından hakemden skandal paylaşım
Reuters: Reina katliamını DEAŞ üstlendi
Bu kare Türkiye'de çekildi! İki kent donuyor
İki isim verdi, noktayı koydu: Gönderin gitsin