Beşiktaş Kulübü Başkanı Orman: 'Kimseyle Kavga Etmeyelim'

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, camia içinde kavga ortamından uzak kalarak çalışmaları gerektiğini söyledi.



Orman, Vodafone Arena'da gerçekleştirilen divan kurulu toplantısında üyelerin eleştirilerine yanıt verdi.



Tüzük konusunda yapılan eleştirilere değinen Orman, "Tüzüğü yenilemek gerekiyor. Tüzükte birini mutlu ederken, diğer tarafta mutsuzluk oluyor. Kulüp içinde çekişmenin en çok yaşandığı konu tüzük oluyor. İş, yönetimle karşısında duranların kavgasına dönüşüyor. Bunlar beni üzüyor. Kimseyle kavga etmeyelim. Sokaktaki Beşiktaşlılar bizden icraat bekliyor, boşuna boşuna kavga ortamına girmeyelim." dedi.



Kavga ortamı yaşanmasın diye şu ana kadar tüzük konusunu gündeme getirmediklerini anlatan Orman, "Şu anda Süleyman abiden (Süleyman Seba) sonra yönetim kurulu olarak en güçlü dönemdeyiz. İsteklerimi yapmak konusunda çok hızlı davranabilirdim. Beşiktaş'ın kendi iç kavgalarını bir tarafa bırakıp, işleriyle uğraşma zamanı... Biz buralara yürüyerek geldik, şimdi koşma zamanı. Bunu da icraatla yapabilir diye tüzük ortaya koymuyorum. Tüzük konusunda herkesin şikayeti var. Kavga içine girmemek için tüzüğü getirmedim." ifadelerini kullandı.



Divan kurulunda gerçekleştirilen seçime değinen Fikret Orman, şöyle devam etti:



"Keşke buralara gelmeseydi. Bu konu her şeyden önce beni ve yönetim kurulunu üzmüştür. Beşiktaş'ta her zaman muhalefet olacaktır. Bunun yeri divan kurulu değildir, yeri genel kuruldur. Çıkar aday olursunuz. Hırslarınızın zekanızın önüne geçmemesi lazım. Beşiktaş'ı mahkemeden mahkemeye götürmemek lazım. Babam kanserdi. Ölümüne iki ay kala, koltuk değneğiyle geldi, oy attı. Divan kurulu kavga yeri değildir."



Üyelerin eleştirilerine açık olduklarını vurgulayan Orman, "Bize 'transfer yapmayın' diyeceksiniz. Şampiyon olduğumuzda ertesi gün transfer konuşacaksınız. Mali genel kurul var, gelin ve fazla masraf yaptığımızı, şu transferleri yapmamamız gerektiğini söyleyin. İnsanlar konuşmalı ancak algı oluşturmak üzerine değil. Net konuşurlarsa çözüm üretiriz." diye konuştu.



Fikret Orman, korsan ürünle mücadele konusunda Galatasaray ve Fenerbahçe'yi kast ederek beraber hareket edeceklerini ve üç kulüp birleşerek savcılığa gideceklerini açıkladı.



Erkekler Hentbol Süper Ligi'nde şampiyon olan takıma prim verilip verilmeyeceği yönündeki soruya Orman, "Türkiye Kupası'nda 50 bin lira prim verdik. Çocukların daha 3-4 aylık maaşları duruyor." şeklinde cevap verdi.



Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'in Çaykur Rizespor ile yaptığı maçın ardından yaşanan olaylara değinen Orman, "Bu bir kazadır. Başakşehir 3-2 önde, maç 3-3 bitiyor. Çıkıyorlar dışarıda oyunculara küfrediliyor. O sinirle yapılıyor. Bizim başımıza gelse biz de aynı tepkiyi verebiliriz. Başka takımın durumundan yararlanacak kulüp değiliz." değerlendirmesini yaptı.