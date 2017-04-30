Beşiktaş Kulübü Başkanı Orman (1)

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, gerçekleştirecekleri çalışmalarla futbol takımının daha başarılı hale geleceğini söyledi.



Fikret Orman, Vodafone Arena Moda Merkezi'nde gerçekleştirilen olağan divan kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, başarı için çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, "Oluşturacağımız istikrarla futbol takımımız daha başarılı hale gelecektir." dedi.



Geçmiş sezonlarda Beşiktaş'ın üst üste şampiyonluklar yaşadığını hatırlatan Orman, "Allah bize inşallah 4 sene, 5 sene üst üste şampiyonluklar gösterir." ifadesini kullandı.



Siyah-beyazlı futbol takımının teknik direktörü Şenol Güneş ile 2 artı 1 yıllık sözleşmeleri olduğunu hatırlatan Fikret Orman, şunları aktardı:



"Şenol Güneş ve ekibiyle yaptığımız anlaşma 2 artı 1 yıldır. Bu bir yılda Beşiktaş'ın çıkma hakkı vardır, Şenol Güneş'in öyle bir hakkı yoktur. Bir yıl daha sözleşmemiz var. Sözleşmeler çok önemli şeyler değildir. Mutsuzluk olduğu takdirde teknik direktörle devam etmek zorlaşır. Biz hocamızla çok mutluyuz. Bir senelik sözleşmesi bulunmasına rağmen, sezon sonu oturup, daha uzun süreli ilişki için gayret içinde olacağız."



Yatırımlar



Kulübün yatırımlarıyla ilgili bilgi veren Fikret Orman, UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşması konusunda, "Kur zararımız yüksek olsa da planlarımız içinde gidiyoruz. Bir sene daha anlaşmamız var. Olsa da olmasa da biz yönetenlerin zihniyeti aynı şekilde devam edecektir. Satmadan oyuncu alma şansınız yok. Bütçe içinde kalıp son seneyi başarılı şekilde geçirmemiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.



Beşiktaş'a ait bir futbol takımının satın alınması için anlaşmaların tamamlandığını kaydeden Orman, bu konudaki çalışmaları genel kurulun onayına sunacaklarını dile getirdi.



Vodafone Arena'ya yapılan yatırımla ilgili polemiklere değinen Orman, şunları kaydetti:



"Vodafone Arena'nın yatırımı 382 milyon lira tuttu. Bu konuda bazı spekülasyonlar yapılıyor. Bu işin fıtratında konuşmak var ama ahlaksızca konuşmak değil. Trabzonspor'un stadı 200 milyon küsura mal olmuş da niye bizimki 380 milyon liraya mal olmuş. Biz burada deniz seviyesinin eksi beş koduna inmek için bir milyon metreküp hafriyat yaptık. 10 metre yüksekliğinde 2 kilometre uzunluğunda perde oldu. Son derece lüks bir stat yaptık. Gidin bahsedilen statları gezin bir de Vodafone Arena'ya bakın. Aralarında dünya kadar fark var. Kıskançlık üzerine yapılan dedikodular beni çok üzmektedir."



Tevfik Yamantürk yönetiminde ilk toplantı



Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu toplantısı, divanın yeni başkanı Tevfik Yamantürk yönetiminde ilk kez yapıldı.



Üyelerin karşısına başkan olarak ilk kez çıkan Yamantürk, divan kurulundaki seçim sürecinin tamamlandığını ve görevlerini en iyi şekilde yerine getirmeyi amaçladıklarını söyledi.



Kulübün borcu 1 milyar 760 milyon lira



Siyah-beyazlı kulübün borcunun 1 milyar 760 milyon 455 bin 388 lira olduğu açıklandı.



Kulübün mali tablosuyla ilgili bilgi veren denetleme kurulu başkanı Feyyaz Tuncel, derneğin borcunun 31 Mart 2107 itibarıyla 790 milyon 623 bin 172 lira, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin borcunun ise 28 Şubat 2017'ye göre 969 milyon 832 bin 216 lira olduğunu vurguladı.



Tuncel, kulübün toplam borcunun ise 1 milyar 760 milyon 455 bin 388 lira olduğunu kaydetti.