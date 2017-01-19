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Beşiktaş, Kerim Frei'yi Birmingham'a Sattı
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Beşiktaş, Kerim Frei'yi Birmingham'a Sattı

Beşiktaş, Kerim Frei'yi Birmingham'a sattığını açıkladı.

Beşiktaş, Kerim Frei'yi Birmingham'a Sattı

Beşiktaş, Kerim Frei'yi Birmingham'a sattığını açıkladı.

Kaynak: Dunya.com

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