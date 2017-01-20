Beşiktaş, Kerim Frei Transferini Açıkladı

Beşiktaş Kulübü, Kerim Frei'ın transferi konusunda Birmingham City ile anlaştıklarını bildirdi.



Siyah-beyazlı kulübün KAP'a yaptığı açıklama şöyle;



Sözleşme fesih bedeli olarak Birmingham City tarafından Şirketimize 2.250.000 Avro ödenecektir.



Oyuncunun sözleşmesi boyunca;



Birmingham City bir üst lige çıkarsa 500.000 Avro



Birmingham City yükseldiği ligde kalırsa 500.000 Avro



Birmingham City'de oynayacağı 20.maçtan sonra 250.000 Avro tarafımıza ödenecektir.



İSTANBUL / DHA