Beşiktaş Kulübü, Kerim Frei'ın transferi konusunda Birmingham City ile anlaştıklarını bildirdi.
Siyah-beyazlı kulübün KAP'a yaptığı açıklama şöyle;
Sözleşme fesih bedeli olarak Birmingham City tarafından Şirketimize 2.250.000 Avro ödenecektir.
Oyuncunun sözleşmesi boyunca;
Birmingham City bir üst lige çıkarsa 500.000 Avro
Birmingham City yükseldiği ligde kalırsa 500.000 Avro
Birmingham City'de oynayacağı 20.maçtan sonra 250.000 Avro tarafımıza ödenecektir.
İSTANBUL / DHA
Beşiktaş, Kerim Frei Transferini Açıkladı
Beşiktaş Kulübü, Kerim Frei'ın transferi konusunda Birmingham City ile anlaştıklarını bildirdi.
Beşiktaş Kulübü, Kerim Frei'ın transferi konusunda Birmingham City ile anlaştıklarını bildirdi.
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