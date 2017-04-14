Beşiktaş kalecisi Fabri, Yaptığı Kritik Hatayla Takımını Yaktı

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Avrupa arenasındaki tek temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda Fransız ekibi Lyon ile karşılaştı. Maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

FABRİ BEŞİKTAŞ'I YAKTI

Maçın 84. dakikasında, Atiba'nın geri pasında Fabri, üç Lyon'lu futbolcunun geldiğini görünce önce ilk çalımı attı, daha sonra dışarı vurması gereken topu kontrol edemeyince Morel, Fabri'den topu çalarak boş kaleye golü attı ve skoru 2-1'e getirdi.

Hatası nedeniyle Fabri'ye büyük tepki yağdı.