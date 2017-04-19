Beşiktaş Kalde ile Süre Uzattı
Beşiktaş ile Kalde arasında sponsorluk anlaşmasının 2017-2018 sezonunu kapsayacak şekilde uzatılmasına dair ek protokol imzalandı.
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