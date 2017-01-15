GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
Esenboğa Havalimanı'nda bekleyen Beşiktaş taraftarları
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in alandan çıkışı
Beşiktaşlı futbolcuların çıkışı
Taraftarların tezahüratları
Beşiktaş otobüsünün meşalelerle alandan ayrılması ANKARA - Spor Toto Süper Lig'de yarın Osmanlıspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Ankara'ya geldi. Beşiktaşlı futbolcu ve yöneticileri Esenboğa Havaalanı'nda çoşkulu bir taraftar topluluğu karşıladı.
Beşiktaş Kafilesine Coşkulu Karşılama
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Esenboğa Havalimanı'nda bekleyen Beşiktaş taraftarları Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in alandan çıkışı Beşiktaşlı futbolcuların çıkışı Taraftarların tezahüratları Beşiktaş otobüsünün meşalelerle alandan ayrılması ANKARA - Spor Toto Süper Lig'de yarın Osmanlıspor...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
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