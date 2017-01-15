Beşiktaş Kafilesine Coşkulu Karşılama

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

Esenboğa Havalimanı'nda bekleyen Beşiktaş taraftarları

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in alandan çıkışı

Beşiktaşlı futbolcuların çıkışı

Taraftarların tezahüratları

Beşiktaş otobüsünün meşalelerle alandan ayrılması ANKARA - Spor Toto Süper Lig'de yarın Osmanlıspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Ankara'ya geldi. Beşiktaşlı futbolcu ve yöneticileri Esenboğa Havaalanı'nda çoşkulu bir taraftar topluluğu karşıladı.