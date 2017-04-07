Beşiktaş Kafilesi Trabzon'a Geldi

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak Beşiktaş, Trabzon'a geldi.



Son idmanını İstanbul'da yapan siyah-beyazlı takım, Türk Hava Yollarına ait özel uçakla Trabzon Havalimanı'na ulaştı. Kafilede, Süper Lig'in 26. haftasında yapılan Gençlerbirliği müsabakasında yüzüne gelen top nedeniyle sakatlanan İspanyol kaleci Fabricio da yer aldı.



Siyah-beyazlı kafileyi havalimanında bir grup taraftarı karşıladı. Taraftarlar, sevgi gösterisinde bulundukları teknik direktör Şenol Güneş'e çiçek takdim etti.



Geniş güvenlik önlemleri altında takım otobüsüne binen Beşiktaş kafilesi, konaklayacağı otele geçti.