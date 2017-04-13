Beşiktaş Kadın Futbol Takımı Kazdağları'nda Oksijen Depoluyor

TFF Kadınlar Futbol 1'inci Ligi'nde normal sezonu 42 puan ve averajla lider tamamlayan Beşiktaş, play off mücadelesine Kazdağları'nda hazırlanıyor. Kazdağları eteklerindeki Küçükkuyu'da Cemali Burnaz Stad'ında çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Mutlucan Zavotçu, bol bol oksijen depoladıklarını söyledi.



Play off müsabakalarına en iyi şekilde hazırlandıklarını dile getiren Zavotçu, "Kazdağları, Alpler'den sonra oksijen oranı en yüksek yerlerden biri. Çok iyi bir ortamda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Umarım Küçükkuyu'ya bir gün şampiyon olarak geliriz" dedi. Beşiktaş'ın buradaki çalışmalarını hafta sonuna kadar sürdüreceği bildirildi.



- Kkuyu