Beşiktaş Jk Müzesi'ne Özel Ziyaret

Altı Nokta Körler Derneği'nin 50 görme engelli üyesi yüzde yüz engelsiz müze unvanına sahip Beşiktaş JK Müzesi'ni gezdi.



Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, konukların, kendilerine kılavuzluk eden hissedilebilir yüzey ile yardım almadan müze gezisini gerçekleştirdikleri belirtildi. Ziyaretçilerin Braille Alfabesi ile metinleri okuyup, sergileme alanlarına konumlandırılmış olan arma ve kupa gibi dokunulabilir objelerin biçim ve boyutlarını hakkında bilgi sahibi oldukları kaydedildi.



Altı Nokta Körler Vakfı Genel Müdürü Seçil Arıkan, müzesinin görme engellilere sunduğu kolaylıklardan bahsederek, "Uygulamalar çok etkileyici. Eşlik ettiğimiz marşlarla adeta kendimizi maç günü stadyumda gibi hissettik." ifadelerini kullandı.