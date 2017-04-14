Beşiktaş, İstanbul'a Döndü
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda Fransa temsilcisi Olympique Lyon'a 2 - 1 mağlup olan Beşiktaş, İstanbul'a döndü.
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda Fransa temsilcisi Olympique Lyon'a 2 - 1 mağlup olan Beşiktaş, İstanbul'a döndü.
Sabahın erken saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen siyah-beyazlı ekibi havalimanında karşılaşan taraftar olmadı. Siyah-beyazlı kafile takım otobüsüne binerek havalimanından ayrıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Takımın havalimanından görüntüsü
Haber-Kamera: Hakan TARHAN / İstanbul,