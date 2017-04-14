Beşiktaş, İstanbul'a Döndü

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda Fransa temsilcisi Olympique Lyon'a 2 - 1 mağlup olan Beşiktaş, İstanbul'a döndü.

Beşiktaş, İstanbul'a Döndü

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda Fransa temsilcisi Olympique Lyon'a 2 - 1 mağlup olan Beşiktaş, İstanbul'a döndü.

Sabahın erken saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen siyah-beyazlı ekibi havalimanında karşılaşan taraftar olmadı. Siyah-beyazlı kafile takım otobüsüne binerek havalimanından ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Takımın havalimanından görüntüsü

Haber-Kamera: Hakan TARHAN / İstanbul,

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