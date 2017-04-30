Beşiktaş'ın Yunan Yıldız Israrı!

Olympiakos'un genç yıldızını mutlaka kadroda görmek isteyen Orman Yunan oyuncuyu ilmik ilmik işliyor. Yunanistan'daki dostlarını araya sokuyor. Oyuncuya İstanbul'u anlattırıyor. Beşiktaş'a gelirse kendisine sunacaklarından bahsettiriyor. İbrahim Kutluay örneğini veriyor. Beşiktaş'a gelmesi durumunda Türk basketbolcunun, Yunanistan'da gördüğü ilginin aynısını kendisine gösterileceğini önüne koyuyor.



Konstantinos Fortounis kimdir?



24 yaşındaki Yunan oyuncu Konstantinos Fortounis, Olimpiakos altyapısında yetişti. AO Trikala, Asteras Tripoli ve K'lautern gibi takımlarda forma giydi. 2014 yılında altyapısında yetiştiği Olimpiakos'a geri dönen orta saha oyuncusu Konstantinos Fortounis, bu sezon 40 maça çıkıp 8 gl attı ve 8 asist gerçekleştirdi. Konstantinos Fortounis'in transfermarkt değeri 9 milyon Euro olarak gösteriliyor. Takımı Olimpiakos ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



(Fotospor)