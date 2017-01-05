Beşiktaş'ın Hırvatistan'ın HNK Rijeka takımından transfer ettiği Matej Mitrovic İstanbul'a geldi.
Türk Hava Yolları'na ait uçakla saat 00.30'da İstanbul'a gelen Beşiktaş'ın yeni transferi Mitrovic, Atatürk Havalimanı'nda Siyah-beyazlı kulübün yetkilileri tarafından karşılandı.
Hırvat futbolcu daha sonra özel bir araçla konaklayacağı otele gitti.
Beşiktaş'ın Yeni Transferi Mitrovic Istanbul'da
Beşiktaş'ın Hırvatistan'ın HNK Rijeka takımından transfer ettiği Matej Mitrovic İstanbul'a geldi.
Beşiktaş'ın Hırvatistan'ın HNK Rijeka takımından transfer ettiği Matej Mitrovic İstanbul'a geldi.
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