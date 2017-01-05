BEŞİKTAŞ'ın Hırvatistan'ın HNK Rijeka takımından transfer ettiği Matej Mitrovic İstanbul'a geldi.
Türk Hava Yolları'na ait uçakla saat 00.30'da İstanbul'a gelen Beşiktaş'ın yeni transferi Mitrovic, Atatürk Havalimanı'nda Siyah-beyazlı kulübün yetkilileri tarafından karşılandı.
Hırvat futbolcu daha sonra özel bir araçla konaklayacağı otele gitti.
Görüntü Dökümü:
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-Mitrovic'in havalimanında görüntüsü
-Detaylar - İstanbul
Beşiktaş'ın Yeni Transferi Mitrovic İstanbul'da
BEŞİKTAŞ'ın Hırvatistan'ın HNK Rijeka takımından transfer ettiği Matej Mitrovic İstanbul'a geldi.
BEŞİKTAŞ'ın Hırvatistan'ın HNK Rijeka takımından transfer ettiği Matej Mitrovic İstanbul'a geldi.
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