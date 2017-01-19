Beşiktaş'ın Yeni Transferi Matej Mitrovic, Darıca Gençlerbirliği Maçında Nasıl Oynadı?

FutbolArena Analiz - Türkiye Kupası D grubu 5. hafta maçında Beşiktaş sahasında ağırladığı Darıca Gençlerbirliği'ni 3-0 yenerken yeni transfer Matej Mitrkovic ile uzun süredir sakatlıkları nedeniyle forma şansı bulamayan Veli Kavlak ile Aras Özbiliz de taraftarların karşısına çıktı.



Matej Mitrovic, Darıca Gençlerbirliği maçında nasıl oynadı? Beşiktaş'ın 4.2 milyon euro karşılığında transfer ettiği 23 yaşındaki Hırvat stoper Mitrovic, 90 dakika boyunca forma giydi. 85 kez topla buluşan Mitrovic, %92,3'lük pas isabet oranı ile garanti oynadı.



Hücumda bir şut çeken Mitrovic bu şutunda çerçeveyi bulamazken, savunmada ise ön plana çıkmadan işini yaptı. 3 kez top kesen Mitrovic, bir top çaldı ve bir kez de pozisyon uzaklaştırdı. Mitrovic ayrıca bir kez de faul yaptı.







Veli Kavlak, Darıca Gençlerbirliği maçında nasıl oynadı?



Beşiktaş'ta aylardır sakatlıklarla boğuşan Veli Kavlak da forma giydi. 45 dakika sahada kalan Veli, fazla risk almadı. 38 kez topla buluşan tecrübeli orta saha %92.1'lik pas isabet oranı ile garanti oynadı ve bir de kilit pas verdi.



Veli şut çekmeden ilk yarıyı tamamlarken savunmada bir kez top çaldı ve bir kez de top kesti. Veli ayrıca girdiği 6 ikili mücadelenin 2'sini kazanabildi, 2 kez de faul yaptı.



Aras Özbiliz, Darıca Gençlerbirliği maçında nasıl oynadı?



Veli gibi uzun süren sakatlığının ardından performansı merakla beklenen isimlerden biri de Aras'tı. 90 dakika sahada kalan oyuncu 61 kez topla buluştu ve %91,7'lik pas isabet oranı ile oynadı.



Aras 5 kez orta keserken bunlarda isabet sağlayamadı ama bir kilit pas attı. Ceza sahası dışından çektiği iki şuttan birini ağlara göndermeyi bilen Aras, savunmada da etkiliydi. 1 kez top çalan Aras girdiği 13 ikili mücadelenin 5'ini kazandı.