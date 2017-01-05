Beşiktaş'ın yeni transferi Matej Mitrovic İstanbul'a geldi.
Siyah-beyazlı takımın Rijeka'dan transfer ettiği Hırvat oyuncu Mitrovic, gece geç saatlerde İstanbul'a geldi. 23 yaşındaki savunma oyuncusunu Atatürk Havalimanı'nda İdari Direktör Yardımcısı Berkay Türkmen karşıladı. Mitrovic'in bugün sağlık kontrolünden geçmesi ve resmi sözleşme imzalayarak takımın Antalya kampına katılması bekleniyor. - İSTANBUL
Beşiktaş'ın Yeni Transferi İstanbul'da
Beşiktaş’ın yeni transferi Matej Mitrovic İstanbul’a geldi.
Beşiktaş'ın yeni transferi Matej Mitrovic İstanbul'a geldi.
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads