Beşiktaş'ın Yeni Transferi Babel Vodafone Arena'da

ALİ DANAŞ - İSTANBUL - DHA Beşiktaş'ın yeni transferi Babel Vodafone Arena'ya gelerek yeni takımını izledi.



Dün gece İstanbul'a gelen ve bu sabah sağlık kontrolünden geçen Babel, Talisca ve Adriano ile beraber Beşiktaş Gaziantepspor maçını Umut Güner'in locasından takip etti.



