Beşiktaş'ın Yeni Transferi Babel: "Büyük Başarılar Elde Edeceğiz"

"Kasımpaşa'dan ayrıldıktan sonra da Türk futbolunu takip etmeye devam ettim"



Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığı Hollandalı futbolcu Ryan Babel, BJK TV'ye yaptığı açıklamada, "Büyük başarılar elde edeceğiz" dedi.



Ryan Babel'in konuşmasından satırbaşları şöyle:



"Kasımpaşa'dan ayrıldığım dönemde Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmeden önce Beşiktaş ile bir temas olmuştu. O dönemde bir görüşme olmuştu ama transfer mümkün olmamıştı. Bu defa menajerimle kulüp irtibata geçtiğinde zaten benim kafamda hiçbir tereddüt yoktu.



Kasımpaşa'da oynadığım dönemde Beşiktaş'a karşı oynamıştım. Kasımpaşa'dan ayrıldıktan sonra da Türk futbolunu takip etmeye devam ettim. Burada hem Beşiktaş'ın gelişimini hem diğer kulüplerin, ligin gelişimini. Dolayısıyla birçok bilgiye sahiptim. Bilinmezlik yoktu ve bunun doğrultusunda da bu kararı verdim.



Böyle kaliteli bir takıma katıldığım için gerçekten çok mutluyum. Burada benim için çok büyük imkanlar olacak buna inanıyorum, bu tip bir oyun sisteminde. Zaten kariyerim boyunca farklı oyun sistemlerinde, farklı oyun şekillerinde oynamayı öğrendim, farklı oyun felsefelerini benimsemeyi öğrendim.



Aslında başlarken 39 giymiştim. Ajax ile başladığım dönemde, iki hafta sonra kulübün teknik olarak bir hataya yaptığı ve 39'un farklı bir oyuncuya kayıtlı olduğu ortaya çıktı ondan sonra da 49 numara vermek zorunda kaldılar. 49 ile başladım. 49 ile başladıktan sonra Ajax ile çok güzel zamanlar, çok güzel günler geçirdim. Ondan sonra da hiçbir zaman değiştirmedim.



Ben çok özel, çok yönlü bir oyuncuyum. Öne çıkan iki özelliğim var. Birincisi hücum gücüm, ikincisi de şut kalitem. Ama 10 numara pozisyonunda da oynayabiliyorum. Orta sahada da oynayabiliyorum, oyunu tüm yönleriyle okuyan bir oyuncuyum. Önde hücum bölgesinde, sağ tarafta, sol tarafta, forvet arkasında, 10 numara pozisyonunda bütün o pozisyonlarda oynayabiliyorum.



İlk kez Kasımpaşa'da oynadığım dönemde inşaat halindeydi o zaman görmüştüm. Arabayla geçerken görüyordum. Ama Gaziantepspor maçında yakından görmek gerçekten farklıydı, güzel bir deneyimdi. Takım da kazandı. Atmosfer oldukça güzeldi. Benim için hoş, güzel bir deneyim oldu.



Güzel bir karşılama oldu. Locaya girdikten sonra atmosferi görünce onu ben de hissettim. Takım arkadaşlarımla orada birlikteydik. İngilizce konuşamıyorlar ama İspanyolca olduğu kadar orada kısa bir sohbet ettik ve güzeldi her anlamıyla.



Ben Almanya'ya gittiğim dönemde takımdaki oyuncuların büyük bir kısmı ingilizce konuşmuyordu. İngilizce konuşan birkaç oyuncudan biriydi Andreas Beck ve oraya yerleşmem için takıma adapte olabilmem için oradaki hayata adapte olabilmem için hem saha içinde hem saha dışında çok yardımcı olmuştu. Müzik zevklerimizde örtüşmüştü. Orada da güzel bir iletişim, bağlantı kurmuştuk. Çok güzel bir ilişki gelişmişti.



Ben hiçbir zaman bireysel hedeflere odaklanan bir oyuncu olmadım. Hiçbir zaman bencil bir oyuncuda olmadım ve kendimi bir takım oyuncusu olarak tanımlıyorum. Kariyerim boyunca çok yakınımdaki insanlarla sürekli olarak bunun tartışmasını yaşadım. Çünkü onlar bana sürekli olarak daha bencil olmalısın diye telkinde bulundular. Bir kanat oyuncusunun önceliği bence forveti beslemektir, asistlerle beslemektir. Gol bir kanat oyuncusu için bonustur. Bugün modern futbolda kanat forvetlerden sezonda 40 gol atmalarını bekleyebiliyor insanlar. 40 gol atabilirseniz bu muazzam bir şey olur ama bence ana hedef kanat forvet için gol değildir, forveti beslemektir. Gol bunun ekstrasıdır, bonusudur.



Kişisel olarak tanışmasak da Ricardo Quaresma'nın kim olduğunu hepimiz biliyoruz. Büyük bir kariyer, büyük bir oyuncu. Onunla birlikte oynamak gerçekten mutluluk verici olacak.



Gerçekten çok aktifler sosyal medyada, bunu hemen fark kettim. Oyunculara, kulübe, kulübün temsil ettiği değerlere gerçekten büyük bir tutkuyla bağlılar ve onların bu davranışlarını görünce nasıl bir aileye geldiğimi gerçekten daha iyi anladım. Bunun daha iyi farkına vardım.



Ben de bir an evvel bu büyük kulübün tarihiyle, değerleriyle, gelenekleriyle ilgili öğrenebildiğim kadar şey öğrenmeye çalışacağım.



Özellikle hatırladığım bir tezahürat yok ama maç boyunca gerçekten çok gürültülü olduklarını biliyorum. Benim buradaki ilk deneyimim İnönü'de Liverpool maçıydı. O dönem Liverpool'da oynuyordum. Atmosfer gerçekten muazzamdı ve ciddi bir baskı yaratmışlardı. Rakip takım olarak bu baskıyı sonuna kadar hissetmiştik ve Beşiktaş kazanmıştı o maçı. Atmosfer gerçekten unutulmaz.



Birçok idolüm var aslında. Küçükken Patrik Kluivert idolümdü. Sonra Arsenal'de oynadığı dönemde Thierry Henry idolümdü. Kaka özellikle saha dışındaki yaşamıyla benim için her zaman bir rol model oldu. Bununla birlikte sürekli öğrendiğim, takip ettiğim birçok hücum oyuncusu var. Ronaldo, Messi çünkü bence hala öğrenmeliyim. Hala onlardan ilham alabilmeliyim. Bu duyguyu kaybetmemeliyim. Ben buna inanıyorum.



Gerçekten çok heyecanlıyım. Umarım sezonun ikinci yarısında benim de yapacağım katkılarla hep birlikte büyük başarılar elde edeceğiz. Gerçekten her kulüpte farklı yürür işler. Ama ben de burada büyük bir katkı yapabileceğime inanıyorum. Taraftarlarımıza da şunu söylemek istiyorum; 'Bazen takımın zorlandığı anlar olur, bazen takımın taraftarın desteğine daha çok ihtiyacı olduğu anlar olur. Biz onlardan iyi günde de, kötü günde de her zaman ellerinde gelen en büyük desteği bekliyoruz."



