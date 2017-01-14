Beşiktaş'ın Transfer Gündemindeki Junior Moraes Konuştu

FutbolArena Dış Haberler - Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın Dinamo Kiev'de forma giyen Junior Moraes ile ilgilendiği ileri sürülmüştü. Brezilyalı oyuncu hakkında çıkan iddialarla ilgili ülke basınına önemli açıklamalarda bulundu.



Brezilya basınına konuşan golcü oyuncu, "Beşiktaş'ın benimle ilgilendiğiyle ilgili eski takım arkadaşım Marcelo'dan bilgi aldım. Bana, Türkiye'de çıkan haberlerin resimlerini gönderdi. Onları görünce çok mutlu oldum. Marcelo ile Santos'tan eski arkadaşız. En yakın dostlarımdan biridir. Beşiktaş'ın benimle ilgileniyor olması güzel bir şek. Yeni statları var, iyi bir sezon geçiriyorlar. Kaliteli futbolcuları ve harika taraftarları olan bir kulüp.



Şu ana kadar kulübe glemiş bir transfer teklifi olmadı. Eğer böyle bir şey olursa bunu düşünebilirim." ifadelerini kullandı.



Junior Moraes kimdir? Junior Moraes transfermarkt



29 yaşındaki Brezilyalı futbolcu kariyerine Santos altyapısında başladı. 2010'da Romanya takımlarından Gloria Bistrita ile anlaşan oyuncu, ardından Metalurh Donetsk ve CSKA Sofya formaları giydi. 2015 yılında Dinamo Kiev'e bonservissiz şekilde transfer olan futbolcu bu sezon 16 maçta attığı 10 golle dikkat çekti.



Kulübüyle 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunan Junior Moraes'in transfermarkt verilerine göre 3,5 milyon Euro bonservis bedeli bulunuyor.



