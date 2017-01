Beşiktaş'ın Transfer Çalışmalarında Son Durum

Devre arası transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Babel'in ardından 3 transfer daha yapacak.



Daha önce stoper ve sol açık olmak üzere 2 transfer hedefi koyan Siyah Beyazlılar, teknik direktör Şenol Güneş'in istekleri doğrultusunda sol bek ve forvet transferi de yaparak bu sayıyı 4'e çıkaracak.



ETO'O HER AN BİTEBİLİR



En yoğun temaslarını stoper ve santrfor için sürdüren Beşiktaş transfer komitesi, Eto'o konusunda oldukça mesafe kaydetti. Antalyaspor Kulübü ile takasta kullanılacak futbolcular ve verilecek bonservis için pazarlıklarını sürdüren Siyah-beyazlılar, Kerim Frei'ın gitmeme konusundaki ısrarı karşısında Ömer Şişmanoğlu ve artırılmış para teklifini yeniledi. Yarın Antalya'ya gelecek olan Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın, Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk ile bizzat bir araya gelerek, bu transferi neticelendirmeye çalışacağı bildirildi. Kamerunlu oyuncunun transferinin gerçekleşmesi halinde Beşiktaş ve Antalyaspor aynı otelde kamp yaptığı için Eto'o ve Ömer Şişmanoğlu oda değiştirerek yeni takımlarına dahil olacak.



STOPER İÇİN İKİ, SOL BEK İÇİN BİR ADAY VAR



Stoper için Rakitsky, Messias ve Vida gibi isimlerle temasa geçen ancak yüksek bonservis bedellerini aşamayan Beşiktaş'ın buradaki hedefleri de Kolombiyalı Felipe Aguilar ve Hırvat Matej Mitrovic olarak belirlenmiş durumda. Teknik direktör Şenol Güneş'in öncelik olarak Felipe'yi istediği, bu transfer gerçekleşmez ise Mitrovic'in transfer edileceği gelen bilgiler arasında. Beşiktaş transfer komitesi, her iki oyuncu ile de anlaşmış olmasına rağmen kulüpleri ile görüşmelerini sürdürüyor.



Siyah-beyazlıların son transferinin ise geçen hafta hem kendisi, hem de kulübü ile anlaşılan Eduard Sobol olması bekleniyor. Stoper ve forvet transferinin gerçekleşmesinden sonra Sobol'un Türkiye'ye getirilerek resmi sözleşme imzalanacağı öğrenildi. - Mevki