Beşiktaş'ın toplam kaç şampiyonluğu var? Galatasaray'ın toplam kaç şampiyonluğu var? Fenerbahçe'nin toplam kaç şampiyonluğu var?

Süper Lig 2021 sezonu sona erdi. Beşiktaş şampiyon oldu! Futbol severler Beşiktaş'ın kaçıncı şampiyonluğunu kazandığını merak etti. Peki, Beşiktaş'ın toplamda kaç şampiyonluğu var? Fenerbahçe'nin kaç şampiyonluğu var? Galatasaray'ın kaç şampiyonluğu var? Beşiktaş'ın kaç yıldızı var? Tüm cevaplar kısaca haberimizde.

Beşiktaş şampiyonluğunu ilan etti. Peki Beşiktaş'ın kaçıncı şampiyonluğu oldu? Beşiktaş'ın toplam kaç şampiyonluğu var? Galatasaray'ın toplam kaç şampiyonluğu var? Fenerbahçe'nin toplam kaç şampiyonluğu var? Beşiktaş'ın kaç yıldızı var?

2021 SÜPER LİG ŞAMPİYONU HANGİ TAKIM?

2020-2021 Süper Lig sezonunda Beşiktaş 84 puan ve +45 averajla şampiyonluğunu ilan etti. Bunun ardından Beşiktaş kaçıncı şampiyonluğu merak edildi. Şimdi 3 büyükler için toplam kaç şampiyonluk var yazalım.

BEŞİKTAŞ'IN KAÇINCI ŞAMPİYONLUĞU?

Beşiktaş'ın toplamda 15 Süper Lig şampiyonluğu vardı. Bu sezonki şampiyonlukla birlikte toplam şampiyonluk sayısını 16'ya yükseltti. Yani Beşiktaş'ın bugünden itibaren toplamda 16 şampiyonluğu oldu. 4. yıldızı almak için 4 şampiyonluk daha gerekiyor.

GALATASARAY'IN TOPLAM KAÇ ŞAMPİYONLUĞU VAR?

Galatasaray'ın toplamda 22 Süper Lig şampiyonluğu bulunuyor ve 4 yıldızı mevcut.

FENERBAHÇE'NİN TOPLAM KAÇ ŞAMPİYONLUĞU VAR?

Fenerbahçe'nin toplamda 19 Süper Lig şampiyonluğu bulunuyor ve 3 yıldızı var.