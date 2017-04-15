Beşiktaş'ın Tek Adaylı Divan Başkanlığı Seçiminde Olay (Ön Haber)

BEŞİKTAŞ Divan Kurulu Başkanlık seçimi gergin başladı.



Mevcut Divan Kurulu Başkanı Yalçın Karadeniz hakkında mahkeme tarafından seçime girememesi yönünde karar çıkarılmıştı. Salona gelen Yalçın Karadeniz kürsüde konuşma yaptı. Karadeniz'in bu davranışı kürsü ihlali olarak değerlendirildi, bunun üzerine güvenlik güçleri devreye girdi.



Yalçın Karadeniz konuşmak isterken ve elinde belgeleri gösterirken engellenmesi üzerine; "10 senedir buradayız. Oy kullanamıyoruz. Böyle bir şey olabilir mi?" diyerek sitem etti.



Salonda tartışmalar yaşandı. Başkan Fikret Orman gündemde yer almamasına rağmen kürsüye çıkarak açıklamalar yaptı.



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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-Yalçın Karadeniz'in salona girişi



-Tartışmalar



-divan başkanlığı seçiminden detaylar



-Tevfik Yamantürk ve ekibinden görüntüler



-Fikret Orman açıklamalar - Danaş