Beşiktaş'ın Sitesine Giren Çıkamıyor

FutbolArena Detay - Beşiktaş'ın resmi internet sitesi bjk.com.tr kulüp siteleri arasında en çok zaman geçirilen sitelerden biri olarak dikkat çekti.



Tüm Avrupa Kulüplerinin resmi siteleri hesaba katıldığında Beşiktaş sitede en çok ziyaretçi tutan 4. kulüp.



Dinamo Kiev bu konuda zirvede yer alırken onları Alman kulübü Eintracht Frankfurt takip etti. 3. sırada ise Lyon var. Beşiktaş ise 4. sırada yer alıyor. Beşiktaş'ın sitesine giren taraftarlar ortalama 4.5 - 5 dakika arasında sitede zaman geçiriyorlar.



EN ÇOK ZİYARET EDİLEN KULÜP SİTESİ MANCHESTER UNİTED'TA



En çok ziyaret edilen kulüp sitesi ise Manchester United'ın sitesi olarak dikkat çekiyor. Manchester United sitesi ayda yaklaşık 8.5 milyon kişi tarafından ziyaret ediliyor.



İlk 5'te Liverpool, Real Madrid, Arsenal ve Barcelona kulüpleri yer alıyor.



