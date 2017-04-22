Beşiktaş'ın Şampiyonluk Yarışındaki Rakibi M. Başakşehir, 2 Puan Kaybetti

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Çaykur Rizespor evinde Medipol Başakşehir'le karşılaştı. Mücadele 3-3 sona erdi.

Medipol Başakşehir, Alparslan Erdem'in golüyle Çaykur Rizespor karşısında 1-0 öne geçti. Mahmut Tekdemir'in pasıyla hafif sol çaprazda topla buluşan Alparslan Erdem sol ayağıyla harika bir şut çıkardı ve kaleci Gökhan Akkan'ın sağından topu filelerle buluşturdu.

BERABERLİK GOLÜ SÜLEYMAN KOÇ'TAN GELDİ

Çaykur Rizespor, Süleyman Koç'un golüyle maçta 1-1'lik beraberliği sağladı. Leonard Kweuke'nin sağ kanattan ortasında Bright Edomwonyi ceza alanı içinde yapmak istediği vuruş Süleyman Koç'a pas oldu. Süleyman Koç, sağ çaprazdan sol ayağıyla müthiş bir şut çıkararak kaleci Volkan Babacan'ın uzanamayacağı köşeden topu filelerle buluşturdu.

CAİÇARA KENDİ KALESİNİ VURDU

Çaykur Rizespor karşılaşmanın 60. dakikasında Caiçara'nın kendi kalesine attığı golle 2-1 öne geçti.

Süleyman Koç'un pası ile ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Davide Petrucci son çizgiye inerek ortasını yerden altıpas çizgisine doğru gönderdi. Bu noktada bulunan savunma oyuncusu Junior Caiçara ters bir vuruşla topu kendi filelere gönderdi.

PEKTEMEK 2-2 YAPTI

71. dakikada Mustafa Pektemek, Medipol Başakşehir'e 2-2'lik beraberliği getiren golü kaydetti. Golün pası Emre Belözoğlu'ndan geldi.

UZATMADA 2 GOL BİRDEN

Medipol Başakşehir uzatma dakikalarında Emre Belözoğlu'nun penaltı golüyle Çaykur Rizespor karşısında 3-2 öne geçti. Rizespor uzatma dakikalarının son anında Özgür Çek'in penaltı golüyle sahadan bir puanla ayrıldı.