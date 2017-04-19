Beşiktaş'ın Rakibi Lyon İstanbul'da

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Finali'ndeki rakibi Olympique Lyon, İstanbul'a geldi.



Fransa'daki ilk maçı 2-1 kazanan Lyon, yarın akşam Vodafone Arena'da oynanacak rövanş karşılaşması için İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen Lyon'da ilk maçta sarı kart cezalısı Rafael'in yanı sıra sakatlığı bulunan Emanuel Mammana İstanbul'a getirilmedi.



Güvenlik önlemleri altında havalimanından çıkan Lyon kafilesi, otobüsle konaklayacakları otele gitti. Lyon, yarınki karşılaşma öncesi son idmanını bugün saat 19.00'da Vodafone Arena'da yapacak. Antrenman öncesi Teknik Direktör Bruno Genesio basın toplantısı düzenleyecek.



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