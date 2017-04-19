Beşiktaş'ın Rakibi Lyon Istanbul'da

Beşiktaş'ın rakibi Lyon İstanbul'da



Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında yarın karşılaşacağı Fransa'nın Olympique Lyon takımı İstanbul'a geldi.



Siyah beyazlı takımın ilk karşılaşmada 2-1 mağlup olduğu Olympique Lyon, yarın oynanacak rövanş maçı için uçakla Atatürk Havalimanı'na geldi. Genel Havacılık Terminali'nden çıkış yapan Lyon takımında, ilk maçta sarı kart görerek cezalı duruma düşen Rafael'in yanı sıra sakatlığı bulunan Emanuel Mammana İstanbul'a getirilmedi. Güvenlik önlemi altında havalimanından çıkan Lyon'un, Beşiktaş maçı kafilesinde şu futbolcular yer aldı



Mocio, Jallet, Lopes, Diakhaby, Gorgelin, Morel, Yanga-Mbiwa, Nkoulou, Ferri, Rybus, Cornet, Aouar Darder, Tolisso, Valbuena, Gonalons, Ghezzal, Tousart, Lacazette, Fekir, Gaspar, Mateta.