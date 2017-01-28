Beşiktaş'ın Rakibi Hapoel Sheva'ya Şok! 1 Ay Yok!

FutbolArena Dış Haberler - Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde rakibi olan Hapoel Beer Sheva'da sakatlık olaylarının ardı arkası kesilmiyor. Son kupa maçında sakatlanan takımın sol beki Korhut'un yapılan kontrollier ardından en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.



"EN AZ 1 AY YOK"



Üst üste yaşanan sakatlıkların ardından son olarak Hapoel'in 24 Ocak'ta Ironi Kiryat ile oynadığı kupa maçında sakatlanan ve 29. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan Macar sol bek Korhut'un 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.



Beşiktaş'ın rakibi Hapoel Beer Sheva'da sakatlık haberleri



UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Beşiktaş ile eşleşen Hapoel Beer Sheva'da üst üste gelen sakatlık haberleri takımda moralleri bozdu. Son olarak kupada oynadıkları ve 2-1 kaybettikleri Ironi Karyat maçında takımın iki bek oyuncusu Bitton ile Korhut sakatlıkları nedeniyle oyuna devam edemedi. Bunun yanı sıra yaklaşık 1 ay önce çapraz bağları kopan ve tedavisine başlanan Portekizli futbolcu Vitor'un da sakatlığı sürerken, yine geçtiğimiz günlerde 34 yaşındaki Rumen futbolcu Hoban da önemli bir sakatlık yaşadı.



As kadrodan 4 futbolcusunu kaybeden Hapoel Beer Sheva'da, Portekizli Vitor büyük olasılıkla Beşiktaş maçında forma giyemeyecek. Diğer futbolcuların ise durumları hakkında henüz net bir açıklama yapılmadı.



Hapoel Beer Sheva, İsrail Ligi'nde 19. hafta sonunda 43 puanla lider durumda. Beşiktaş ile Hapoel Beer Sheva ilk maçta 16 Şubat'ta İsrail'de, rövanşta ise 23 Şubat'ta İstanbul'da karşı karşıya gelecek.