Beşiktaş'ın Rakibi Hapoel Beer Sheva'da Kriz

FutbolArena Dış Haberler - Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Hapoel Beer Sheva'da Maor Buzaglo'nun takımdan ayrılması gündemde.



Beşiktaş'ın rakibi Hapoel Beer Sheva'da transfer krizi



Bir süredir takımdan ayrılacağı ve kendisine gelen teklifleri değerlendirmek istediği belirtilen Buzaglo, Hapoel Beer Sheva'nın, Bnei Yehuda ile oynadığı maçı tribünden izledi. Taraftarların yuhaladığı 29 yaşındaki İsrailli futbolcunun yönetime "Ya beni bırakırsınız, ya da bundan sonra tribünde otururum." diye rest çektiği kaydedildi.



RİZESPOR'UN İSTEDİĞİ İDDİA EDİLDİ



Öte yandan İsrail basınında yer bulan haberlere göre Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi Son 32 turunda eşleştiği Hapoel Beer Sheva'dan transfer yapmak istiyor.



Haberde orta saha oyuncusu Maor Buzaglo için teklifte bulunan Çaykur Rizespor'un 600 bin Euro'yu gözden çıkardığı ifade ediliyor. Sözleşme temaslarına da yer verilen bilgilerde, Karadeniz ekibinin yıllık 1,5 milyon Euro'dan 3 yıllık anlaşma önerdiği aktarılıyor.



10 numara pozisyonunda görev alan İsrailli oyuncu, bu sezon 21 maçta 5 gol ve 3 asist üretti.



Hapoel Beer Sheva yönetiminden yapılan açıklamada ise, "Maor Buzaglo'nun kalmasını istiyoruz tabi ki ama yurt dışından gelen teklifler var. Onu burada tutmak kolay olmayacak." ifadelerine yer verildi.