Beşiktaş'ın Rakibi Darıca Gençlerbirliği

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 5. haftasında yarın Spor Toto 3. Lig ekibi Darıca Gençlerbirliği'ni konuk edecek.



Vodafone Arena'da saat 18.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.



Kupadaki 4 maçında 3 galibiyet, bir beraberlikle 10 puan toplayan siyah-beyazlı takım, gruptan çıkmayı daha önce garantiledi. Beşiktaş, rakibi karşısında bir puan aldığı takdirde, bir maç kala lider olarak D Grubu'ndan çıkmaya hak kazanacak.



Dört karşılaşmasında bir kez kazanıp, 3 maçtan mağlup ayrılan Darıca Gençlerbirliği ise son sırada bulunuyor.



İki takım arasında oynanan ilk maçı, siyah-beyazlı takım deplasmanda 2-1 kazanmıştı.



Bu arada, teknik direktör Şenol Güneş'in, Spor Toto Süper Lig'de Osmanlıspor ile yapılan maçta görev vermediği yeni transfer Matej Mitrovic'i yarın oynatması bekleniyor.